АвтоВАЗ запатентовал решетку радиатора для Lada Niva Travel

Стоит отметить, что представленный дизайн практически полностью повторяет стилистическое решение, ранее продемонстрированное на концепте Lada e-Niva, который был показан президенту РФ в Тольятти в начале 2025 года, а впервые представлен широкой публике на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2024 года. Новая восьмиугольная решётка радиатора выполнена в соответствии с современными тенденциями автомобильного дизайна и визуально перекликается с элементами, характерными для автомобилей немецкого бренда Audi.

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Согласно информации, полученной изданием «За рулём», дизайнерские решения, впервые «засвеченные» на электрическом концепте, будут реализованы и в серийной версии Niva Travel. Помимо решётки радиатора и головной оптики, внедорожник получит обновлённые бамперы и, что самое главное, новый силовой агрегат.

Ожидается, что под капотом модернизированной Lada Niva Travel появится дефорсированный до 90 лошадиных сил (вероятно, за счёт использования 8-клапанной головки блока цилиндров) вариант 1,8-литрового двигателя Evo, который в настоящее время устанавливается на Lada Vesta. Снижение мощности позволит увеличить показатель крутящего момента, что особенно важно для внедорожника. Начало серийного производства обновлённой Niva Travel запланировано на 2025 год.

Напомним, ранее эксперт Шапарин спрогнозировал уход ряда китайских автобрендов, а Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей.