С владельца китайского гибрида власти требуют сотни тысяч рублей

Quto: владельцу Li L6 пришло требование по доплате утильсбора. Как стало известно редакции Quto, автомобилистам, купившим гибриды и электрокары, начали поступать доначисления «коммерческого» утильсбора по новой ставке. Во всяком случае, уже известен один такой случай, когда покупателю машины, видимо, придётся доплатить 634 800 рублей.

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В прошлом году российские власти начали последовательное повышение ставок утильсбора. Но для частных владельцев сохранились прежние тарифы. Например, для электромобилей, последовательных гибридов и топливных моделей объёмом менее трёх литров нужно по-прежнему уплачивать 3400 рублей.

Что касается юрлиц, то за электрифицированные автомобили (включая подзаряжаемые гибриды) фирмы сначала платили 32 600, а с 1 января 2025 года — 667 400 рублей. При этом, как рассказали редакции Quto эксперты по таможенному оформлению, в 2024 году понятия «коммерческого утильсбора» для «зелёных моделей» не существовало…

Соответственно, их можно было перепродавать, уплатив 3 400 рублей, — аналогичная ставка, напомним, действует при ввозе машины для личного пользования. Те же эксперты предупреждали: на автомобили, ввезённые в 2024-м, но проданные в 2025-м, утильсбор будет начислен по новым ставкам.

И это произошло. С 1 марта уплату утильсбора начали отслеживать при постановке на учёт ГИБДД. И от новоиспечённых владельцев отныне требуют существенных доплат. В распоряжении редакции есть пример, когда таможенный брокер вносил 32 600 рублей, а с нынешнего владельца требуют разницу — ещё 634 800.

Претензии возникли от одного из сибирских управлений ФТС: хозяин гибридного кроссовера Li L6 сейчас выясняет, насколько законными являются такие требования.