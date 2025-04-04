Rolls-Royce Ghost превратили в купе Spectre

Компания Engler Automotive, ранее известная своими концептуальными квадроциклами с двигателями V12, вновь привлекла внимание, представив новую модель с кузовом, созданным на заказ.

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В основе этого автомобиля лежит Rolls-Royce Ghost, однако изменения настолько значительны, что его легко можно принять за Spectre.

Ghost традиционно является базовым седаном бренда, в то время как Spectre — новым полностью электрическим купе. Engler решила объединить элементы обеих моделей, создав Rolls-Royce CoupéTail by Engler.

Представьте себе Ghost с двумя дверями, открывающимися против хода движения, и более агрессивным дизайном — именно так выглядит новая модель.

Поскольку в основе CoupéTail лежит Ghost, автомобиль оснащен 12-цилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом. Engler не предоставила точных данных о рабочем объеме или полном техническом описании, но заявляет, что мощность превышает 750 лошадиных сил (559 кВт), а крутящий момент составляет 998 Нм.

Для сравнения, самый мощный Ghost от Rolls-Royce развивает 591 л.с. (440 кВт). Дополнительная мощность достигнута благодаря комплексной модернизации, включающей улучшение турбонаддува, системы смазки, охлаждения и управления двигателем.

При этом компания стремится сохранить как можно больше оригинальных компонентов Rolls-Royce, чтобы обеспечить сохранение гарантии.

Согласно заявленным характеристикам, CoupéTail разгоняется до 100 км/ч менее чем за 4 секунды, что быстрее, чем у Black Badge Spectre с его 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч. Для достижения таких показателей Engler зажала подвеску на 25 мм, но добавила дополнительные материалы для шумоизоляции, чтобы сохранить фирменный уровень комфорта Rolls-Royce.

Компания также сотрудничает с художником для создания пяти уникальных версий из запланированных 19 экземпляров. Даже фирменный капотный орнамент Spirit of Ecstasy был переосмыслен скульптором, чтобы придать автомобилю более выразительную индивидуальность.

Engler сообщает, что производство уже началось, и несколько заказов уже подтверждены, но автомобиль всё ещё можно заказать.

Весь этот эксклюзивный подход отражается на стоимости. Цена CoupéTail составляет 2 200 000 евро (примерно 205 млн рублей по текущему курсу), без учета налогов и возможных таможенных пошлин. Для сравнения, стандартный Rolls-Royce Ghost стоит около 357 000 долларов в США, а электрический Spectre начинается примерно с 398 000 долларов.