Что предлагает обновленный Mercedes-Benz S-Class

Согласно официальному пресс-релизу компании, модернизированный S-Class получил обновленный автопилот, позволяющий автомобилю самостоятельно двигаться на скорости до 95 километров в час. Система использует 35 сенсоров и датчиков, обеспечивающих безопасность и комфорт во время движения, позволяя водителю отвлечься от управления автомобилем.

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Автомобиль также оснащен интеллектуальным голосовым помощником Chat с искусственным интеллектом и интегрированной спутниковой навигацией от Google. Пассажирам, находящимся на задних сиденьях, доступна функция просмотра фильмов через стриминговые сервисы, превращающая автомобиль в своеобразный "кинотеатр на колесах".

Обновленный S-Class будет предлагаться в 50 различных вариантах окраски кузова и 25 вариантах оформления интерьера, что обеспечивает беспрецедентную возможность индивидуализации автомобиля.

В специальной версии Edition One автомобиль получает спортивный облик благодаря элементам обвеса AMG, а также премиальную аудиосистему Burmester и уникальные 20-дюймовые колёсные диски.

Напомним, ранее были раскрыты детали рестайлинга Lada Niva Travel с элементами дизайна концепта e-Niva, а эксперт Шапарин спрогнозировал уход ряда китайских автобрендов.