В Саратове на продажу выставлена отреставрированная «Победа»

Согласно информации, указанной в объявлении, автомобиль сошел с конвейера Государственного автозавода имени Молотова (позднее переименованного в Горьковский автомобильный завод) и имеет пробег 55 тысяч километров.

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Судя по представленным фотографиям, «Победа» прошла комплексную реставрацию, в ходе которой ей был придан благородный изумрудный оттенок кузова. Интерьер салона также был приведен в идеальное состояние, а двигатель подвергся модернизации.

«На учёте, полный комплект документов. Обмен не интересует», – лаконично указал продавец в объявлении.

В свое время ГАЗ М-20 «Победа» был символом послевоенного возрождения и технологического прогресса в Советском Союзе, однако позволить себе такую машину мог далеко не каждый советский гражданин. Её стоимость составляла около 16 тысяч рублей, что эквивалентно более чем двум годам работы квалифицированного инженера, откладывающего всю свою зарплату.

Напомним, ранее эксперт Шапарин спрогнозировал уход ряда китайских автобрендов, а Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт автомобилей.