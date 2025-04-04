Осведомленность о своем стиле вождения повышает безопасность

Новое исследование AAA Foundation for Traffic Safety, показало, что приложения для смартфонов, отслеживающие поведение водителей, способны улучшить безопасность на дорогах. Ученые выяснили, что если регулярно показывать водителям данные об их манере вождения — например, через текстовые сообщения или экраны внутри автомобиля, — они начинают ездить аккуратнее.

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UBI, или usage-based insurance, — это когда страховые компании следят за стилем вождения через приложения: фиксируют резкие торможения, быстрые разгоны и превышение скорости. Обычно такие программы добровольные и обещают снизить страховые взносы, хотя рискованные водители могут столкнуться с их ростом. AAA применила схожий подход, но без привязки к страховке, и обнаружила, что даже после отключения трекеров водители сохраняли более безопасные привычки.

Исследователи считают, что такие технологии могут стать новым словом в обучении водителей. Многие не любят, когда их действия отслеживают, особенно учитывая, что большинство переоценивает свои навыки за рулем. Тем не менее, популярность UBI растет, и данные AAA подтверждают: обратная связь от приложений работает.

Пока технология не стала массовой, но первые шаги уже сделаны.