Опасные автобусы перевозили пассажиров в Нижнем Новгороде

Один из перевозчиков пассажиров в Нижнем Новгороде использовал на муниципальном маршруте автобусы, срок эксплуатации которых превышал 10 лет. Это факт был выявлен в ходе проверки, выполненной прокуратурой.

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Как отметили в надзорном ведомстве, такие транспортные средства представляют опасность для граждан. В целях минимизации угрозы жизни пассажиров прокуратура внесла перевозчику представление.

Требования были удовлетворены, автобусы с истекшим сроком эксплуатации сняты с маршрута, автопарк обновлен.

Ранее мы писали о том, что серьезные нарушения нашли на маршруте А-70 в Нижнем Новгороде.

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