Энтузиаст собрал рабочий автомобиль из деталей Lego

Энтузиаст смог точно воссоздать машину Volvo из Lego. Для этого ему понадобилось свыше 400 тысяч деталей и около года на сборку.

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Шведский Lego-художник Дэвид Густафссон представил полностью рабочий автомобиль Volvo V70, большую часть которого составляют части конструктора.

Исключением стали лишь рама и колеса. Пользователи сети оценили необычную работу энтузиаста, отмечая высокую детализацию и качественную сборку.

Вышел первый тизер фильма Five Nights at Freddy’s 2 — поклонники не в восторге На данный момент любой желающий может арендовать Lego-машину для своего мероприятия. Об этом говорится на официальном сайте команды , занимающейся созданием различных предметов из деталей знаменитого конструктора.