В России отказались вводить скидку на оплату штрафов за парковку

Госдума отказалась от введения скидок на оплату штрафов за парковку. Также депутаты отклонили законопроект об отмене штрафа за отсутствие бумажных прав при наличии цифровых. Депутаты к тому же не поддержали законопроект, который предусматривал оснащение дорожных камер мгновенными сигнализаторами о превышении скорости. Все решения членов нижней палаты Федерального собрания опубликовали на портале законодательных инициатив.

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Ранее комитет Госдумы по законодательству одобрил введение скидки для оплаты штрафов за парковку. Эксперты считали, что скидочный механизм за неоплаченную стоянку на городских улицах необходимо распространить по аналогии со скидками за нарушения ПДД. Свое решение специалисты аргументировали тем, что многие водители не видят разницу между этими наказаниями.

Кроме того, в России предлагали не наказывать автомобилистов за забытые дома права или СТС при наличии цифровых копий этих документов, которые доступны в приложении «Госуслуги Авто». Однако и эта инициатива не нашла поддержки в Госдуме.

Еще одним отклоненным законопроектом стало решение депутатов об отказе от оснащения автоматических дорожных камер специальными маячками красного цвета, которые бы мгновенно сигнализировали водителям о превышении скорости. Депутаты посчитали, что подобное решение будет отвлекать автомобилистов, снижая безопасность на дорогах.

В конце марта в России предложили существенно увеличить штрафы за парковку на тротуарах. Депутаты Госдумы считают, что за данное нарушение водителей необходимо наказывать минимум на три тысячи рублей.