В Европе создадут крупнейшую сеть ЭЗС

По данным на январь 2025 года Tesla управляет сетью из 7000 станций, расположенных практически по всему миру. Правда, в Европе таковых — всего лишь чуть более 1300. Новый европейский альянс обещает 11 000 пунктов зарядки и 1700 зарядных станций на территории 25 стран Старого Света.

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Итальянская сеть Atlante, немецкая Ionity, голландская Fastned и французская Electra создали альянс под названием Spark. Его цель — организовать совместную сеть, которая станет крупнейшей в Европе.

Планируется, что она будет включать в себя 1700 зарядных станций и 11 000 пунктов зарядки, расположенных в 25 европейских странах. Начиная с июня 2025-го года клиенты Spark Alliance через фирменное приложение смогут оплатить сверхбыструю зарядке мошностью до 400 кВт.

Данное решение соответствует требованиям Европейской ассоциации автопроизводителей, которая настаивает более интенсивном развёртывании инфраструктуры зарядных станций. По данным Европейской комиссии, к 2030-му году на территории ЕС должно появиться 3,5 млн ЭЗС.

Между тем, в России появился первый зарядный электрохаб. Столичный департамент транспорта сообщил об открытии хаба «Южный», на котором смогут заряжаться 20 электромобилей одновременно.