В России Rox легализует «серые» внедорожники 01

Rox легализует параллельные кроссоверы 01. Официальный дистрибьютор премиальных китайских внедорожников объявил о начале акции, которая позволит покупателей «серых» машин получать сервис в дилерских центров благодаря интеграции в базы данных, а также своевременно устанавливать обновлённое ПО. Воспользоваться услугой смогут владельцы автомобилей, купленных в 2024 и поставленных на учёт до 1 января 2025 года.

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«Со стороны завода Rox — это добрая воля, предоставить возможность получать официальный сервис для автомобилей, ввез`нных в Россию по неофициальным каналам», — подчеркнули в пресс-службе бренда.

Сообщается, что владельцы официальных автомобилей будут включены в фирменную систему послепродажного обслуживания, благодаря чему они получат возможность обслуживать кроссоверы в дилерских центрах, своевременно получать обновление уже адаптированной и русифицированной прошивки, а также доступ к запчастям, которые хранятся на центральном складе и, при необходимости, поставляются в течение нескольких дней.

Помимо этого, автомобилисты смогут активировать функцию Bluetooth-ключ для смартфона. Для завершения активации нужно отсканировать одноразовый код, предоставленный дилером бренда.

В компании подчеркнули, что работы по внесению VIN-номеров в базы данных требуют определённых усилий со стороны официальных дилеров и непосредственно завода, так что проводить подобные работы постоянно не получится и акция ограничена по времени.

Акция продлится до 31 мая 2025 года, а стоимость всех работ составит порядка 50 тысяч рублей.