Купе и кабриолет Mercedes-AMG CLE получили лимитированную версию

Mercedes-Benz добавил лимитированную версию «заряженным» CLE. Купе и кабриолет с приставкой AMG, дебютировавшие [в прошлом году], получили варианты Limited Edition с множеством возможностей для персонализации и различных пакетов. Двухдверки можно снабдить, например, карбоновыми деталями и спойлером, особыми тормозными суппортами и активными опорами двигателя.

© Motor.ru

Опознать особые Mercedes-AMG CLE можно по наклейкам с большим логотипом AMG и цветными акцентами — желтыми для купе и черно-синими для кабриолета. Оба автомобиля окрашены в серый и синий цвета из палитры Manufactur и оснащены 20-дюймовыми колесными дисками с особым дизайном и серыми тормозными суппортами.

В салоне купе — сиденья с обивкой из черной кожи AMG Nappa и желтой контрастной строчкой, а для кабриолета выбрали белую кожу с черными акцентами. По умолчанию интерьеры украшены декором из углеродного волокна, подсвечивающимися буквами AMG на порогах, особыми ковриками и значками.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Эксклюзивно для купе можно доказать пакет AMG Night с глянцево-черными деталями — декором на переднем и заднем фартуке, накладками на крылья и так далее, а также сдвоенными насадками на патрубки выхлопной системы и тонировкой боковых стекол.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Пакет AMG Night II вместо глянца добавляет темный хром, AMG Styling включает в себя спойлер на крышке багажника, задний фартук AMG с диффузорной пластиной и измененные воздухозаборники. Оба эксклюзивны для купе.

AMG Exterior Carbon-Fibre I для кабриолета включает в себя карбоновые детали кузова — декоративную полосу в переднем и заднем фартуке и вставки на боковинах. Carbon-Fibre Package II добавит спойлер и корпуса зеркал заднего вида из карбона.

Наконец, в AMG Dynamic Plus, доступный и для купе, и для кабриолета, входят рулевое колесо AMG Performance с карбоном и вставками из микрофибры Microcut, тормозные суппорты с надписью AMG и активные опоры двигателя, жесткость которых можно изменять.

«Начинка» в Mercedes-AMG CLE Limited Edition не изменилась: в движение автомобили приводит трехлитровая «шестерка», дополненная 48-вольтовым генератором. Двигатель развивает 449 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента, а overboost-режим краткосрочно увеличивает момент до 600 Нм.