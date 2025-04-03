Названы самые надежные японские кроссоверы за полтора миллиона рублей

Эксперты составили рейтинг лучших моделей с пробегом стоимостью до полутора миллионов рублей. Рейтинг составил директор по развитию франчайзинговой сети автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов. По мнению специалиста, в пределах указанной суммы можно найти достойные варианты среди брендов Toyota, Mazda и Nissan. Открыл список эксперта Toyota RAV4 четвертого поколения, который является одним из самых популярных кроссоверов в мире.

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К преимуществам RAV4 можно отнести надежные бензиновые двигатели, ресурс которых достигает 400 тысяч километров. Кроме того, кузов модели покрыт качественным антикоррозийным покрытием. При этом для автомобиля доступно множество запчастей, а стоимость обслуживания относительно невысока.

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На второй строчке рейтинга расположился Mazda CX-5 первого поколения. Помимо надежных и экономичных моторов кроссовер отличается большим ресурсом трансмиссий. Кроме того, модель выгодно отличается наличием большого числа систем активной безопасности, в числе которых круиз-контроль и мониторинг слепых зон.

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Замкнул тройку лидеров Nissan Qashqai. Первое поколение кроссовера отличается экономичными, а также выносливыми двигателями. При этом подвеска модели разработана с учетом российских дорог, поэтому автомобиль устойчив к износу.

В октябре прошлого года россиянам назвали самые надежные внедорожника. В топе оказались модели японских компаний Toyota и Mitsubishi.