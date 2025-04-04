Nissan приостановит заказы на внедорожники Infiniti для рынка США

Японский автоконцерн Nissan Motor приостановит прием новых заказов на внедорожники Infiniti QX50 и QX55 для американского рынка. Причиной стали пошлины со стороны США.

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По данным Reuters, указанные модели производятся на заводе в Мексике.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт машин.

При этом, производство Infiniti QX50 и QX55, которые предназначены для других рынков, продолжится. Nissan продолжит производство внедорожника Rogue на заводе в американском штате Теннесси в две смены, несмотря на планы уменьшить его до одной смены.

Тарифная политика Трампа вызывает обеспокоенность в Японии. Опасения связаны с пошлинами на автомобильный импорт, на которые в японском экспорте в Штатах приходится около 28%. Также глава Белого дома заявил, что США установят минимальную ставку таможенных пошлин на все импортные товары в размере 10%. Для отдельных стран он определил индивидуальные тарифы, в отношении Японии вводится ставка 24%.

Ранее сообщалось, что Volvo и Mercedes рассматривают возможность переноса производств в США.