"Ремдизель" запатентовал новый внедорожник

В базе ФИПС появились изображения нового полноразмерного пикапа за авторством подконтрольного КамАЗу АО "Ремдизель".

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"Случайно или нет, но машина из патента очень похожа на китайский DongFeng Warrior MS600", - обратил внимание на сходство новинки и китайской модели канал "Автопоток".

Подробностей о пикапе от "Ремдизеля" пока нет. Что касается китайского внедорожника, то он оснащен турбодизелем объемом 6,7 литра мощностью 314 л.с. и крутящим моментом Нм, 6-ступенчатым автоматом, 4-ступенчатой раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала. Цена китайского "Воина" - от 490 тысяч юаней (почти 5,7 млн рублей).