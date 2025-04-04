Минпромторг изменит условия инвестрежима для автобрендов

В министерстве промышленности и торговли России планируют до конца апреля завершить работу над изменением инвестиционного режима для автопроизводителей. По словам курирующего автопром замминистра Альберта Каримова, целью нововведений станет соблюдение баланса между концернами, которые давно инвестируют в область, и новыми игроками рынка.

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Как отметил чиновник, на сегодняшний день нужные договорённости внутри отрасли уже достигнуты, сейчас проходит «финализация некоторых деталей».

Он также сообщил, что важно соблюдать баланс интересов и дать возможность новым компаниям начать процесс локализации производства автомобилей, и в то же время — не создать для них преимуществ перед производителями, инвестирующими в течение многих лет.

По предварительным данным, главные доработки будут заключаться во внесении изменений и дополнений в специнвестконтракты (СИК) для новых игроков рынка. Помимо прочего, в них будут указаны сроки локализации производства автомобилей в России.

Уточняется, что принятие окончательного решения затянулось из-за АвтоВАЗа, которые потребовал обеспечить дополнительную защиту интересов отечественных производителей. В результате одним из пунктов станет запрет на изменение сроков локализации для автомобилей длиной менее 4,6 метра и с моторами мощностью более 150 сил.