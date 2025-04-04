Составлен топ популярных автобрендов в РФ

По итогам первого квартала в России продано почти 247 тысяч новых легковых автомобилей. В первой тройке брендов-бестселлеров оказались Lada, Haval и Chery.

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Продажи Lada в марте 2025 года сократились на 36,9% и составили 25 167 автомобилей, следует из отчета "Автостата". В первом квартале отечественный бренд также показал отрицательную динамику: реализовано 77 278 авто, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Позиции Haval тоже ослабли: в марте продано 9790 авто (-39%), за первые три месяца 2025 года - 37 639 машин (-17,1%). Результаты Chery оказались хуже прошлогодних: автомобили марки выбрали 8409 и 25 757 человек соответственно (-36,1% и -19,2%).

При этом бренды, оказавшиеся в тройке лидеров, смогли увеличить долю на рынке как по итогам марта, так и по итогам первого квартала.

На четвёртом месте списка марок-бестселлеров российского авторынка оказалась Geely, на автомобили которой спрос упал намного заметнее: в марте продано 5134 авто (-65,8%), за три месяца - 16 452 (-54,6%).

Пятёрку лидеров замыкает Changan: реализовано 3787 машин в марте (-59,4%) и 13 292 авто в первом квартале (-34,3%).

На шестой строчке расположился бренд Belgee. В марте дилеры марки продали 2428 авто (-11,1%), с января по март - 6245(+46,6%).

Седьмой стала Omoda. Автомобили марки в марте купили 2146 человек (-53,7%), тираж в первом квартале оказался меньше на 37,5%, чем в прошлом году, составив 6513 авто.

Немногим меньше показатели Jetour: 2062 авто в марте 2025 года (-21,2%), 6046 машин продано в январе-марте, и тут рост на 19%. Аналогичная ситуация с брендом Jaecoo: 1628 кроссоверов реализовано в прошлом месяце (- 16,8%) и 5036 авто в первом квартале (+25,3%).

Лучше всех показал себя Solaris. По отношению к марту 2024 года рост составил 793,7% - 1555 проданных авто, итоги первого квартала 2025 года - 4013 авто (+2206,3%).

Ранее итоги продаж подвели АвтоВАЗ и Москвич.