В Тольятти состоялась торжественная церемония выдачи трёхдверки от подразделения Lada Sport. Мероприятие приурочили к 48-й годовщине начала серийного производства «Нивы». Первым покупателем Niva Sport стал мэр Тольятти Илья Сухих: он приобрёл автомобиль вместо Niva Travel, а в биографии чиновника это уже пятая Lada. Завтра Илья Сухих пообещал испытать внедорожник «в реальных условиях».

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Любопытно, что Илья Сухих получил Niva Sport в тёмно-зелёном цвете «Несси», хотя на официальном сайте АвтоВАЗа для новинки доступно три оттенка: чёрный, белый и серебристый. Вероятно, палитру скоро расширят: в автопробеге по случаю дня рождения «Нивы» засветились жёлто-оранжевый и морковно-оранжевый внедорожники на внутризаводских номерах АвтоВАЗа.

Из неожиданностей — Niva Sport оказалась не только самой динамичной, но и самой экономичной! Заявленный расход топлива в смешанном цикле у вездехода с двигателем 1.6 (122 л.с., 151 Нм) — 9,7 литра на 100 километров. У обычной Lada Niva Legend с «жигулёвским» 1.7 (83 л.с., 129 Нм) — 9,9 литра на 100 километров. Также незначительно выросла снаряжённая масса: всего на 15 килограммов (до 1300 кг).

Пока Lada Niva Sport доступна в фиксированной комплектации за 1 699 000 рублей. Однако в конце года появится более мощный и дорогой внедорожник со 144-сильным двигателем объёмом 1,8 литра. Топовый мотор планируют ставить на спецверсию «Шелковый путь».