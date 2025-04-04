Российский автозавод «АвтоВАЗ» может приостановить работу из-за провала продаж автомобилей, сообщает Telegram-канал Mash.

«АвтоВАЗ» скрытно сокращает производство из-за затоваривания и провала продаж своих машин. Руководство подумывает о приостановке работы завода в Тольятти. Дополнительные смены для работников убрали, объем производимой продукции снижается. Поэтому обсуждается целесообразность продолжения работы производства в Тольятти. Некоторые сотрудников уведомили негласно: в мае большинство из них «будут отдыхать», — сообщает Mash.

По данным канала, спасение в этой ситуации — господдержка и обязательные закупки (например, для такси). Они могут помочь «АвтоВАЗу», который заметно теряет в конкуренции. Поэтому же глава компании ранее выступал за утильсбор.

В марте «АвтоВАЗ» реализовал 28,7 тыс. автомобилей Lada, что на 33% меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с февралем 2025-го продажи Lada увеличились на 7%.

За месяц было реализовано 11,8 тыс. Lada Granta, 7,1 тыс. Lada Vesta, 1,9 тыс. пассажирских Lada Largus и еще 918 фургонов этой модели. Продажи внедорожников Lada Niva Legend в марте составили почти 3 тыс. единиц, Niva Travel — 3,4 тыс.

Также, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о «драматическом падении» продаж автомобилей в России на фоне дорогих кредитов и затоваривания складов иностранными машинами.

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По его словам, в такой ситуации важны взвешенные регуляторные решения по доступности кредита и лизинга для покупателей, баланса запасов импортных машин, а также производства и продаж российских автомобилей.

Ранее «АвтоВАЗ» сравнил свои автомобили с китайскими.