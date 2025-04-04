"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи внедорожника Lada Niva Sport, сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа". Цены на автомобиль начинаются от 1,7 млн рублей. "С выходом Lada Niva Sport мы предлагаем новые возможности для активного вождения в любых условиях", - сказал глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Автомобиль оснастили форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом. Дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм. Вместо штатного запасного колеса предусмотрен дорожный набор для ремонта шин. Lada Niva Sport разгоняется до 100 км/ч за 11,8 секунды, а максимальная скорость достигает 162 км/ч. Автомобиль внешне можно отличить по 17-дюймовым колесам с двухцветными литыми дисками и покрышками увеличенной размерности и расширителям колесных арок. В салоне установлены оригинальные передние сиденья.