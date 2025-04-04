Три популярных кроссовера заметно подешевели в РФ

Три кроссовера бренда Chery подешевели в России на 15-240 тыс. рублей

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В начале апреля заметно подешевели три популярных кроссовера Chery: Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro и Tiggo 4. Для автомобилей Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 и 2025 г. в. цены снизились до 240 тысяч рублей.

Так, Tiggo 7 Pro Max в версии Active 2WD стоит сейчас 2 680 000 рублей (-100 тыс. рублей), Prime 4WD предлагается за 3 030 000 рублей (-190 тыс. рублей), Active 4WD 2024/2025 г. в. доступен за 2 830 000 рублей (-240 тыс. рублей).

Также на машины бренда действуют прямые скидки: для автомобилей 2025 г. в. дисконт составляет до 200 тыс. рублей, для авто 2024 года – до 300 тысяч. Итоговые цены с учетом скидок стартуют от 2 430 000 рублей за модель 2024 года и от 2 480 000 рублей за 2025-й.

Кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 4 также стали доступнее. Начальная комплектация Tiggo 4 Pro Action MT теперь стоит 1 950 000 рублей, а с учетом дисконта в 250 тысяч его цена начинается от 1 700 000 рублей для авто 2024 года.

Обновленный Tiggo 4 стал доступнее на 60-140 тыс. рублей.