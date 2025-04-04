В 2025 году городской парк Москвы пополнится 650 электробусами

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году планируется серийное производство новой модели электробуса с увеличенным запасом хода. Тяговые батареи для этих машин будут выпускать на заводе в Красной Пахре. Среди технических особенностей нового транспорта — системы машинного зрения, функции беспилотного управления, включая автоматическую постановку на зарядку, а также передовые технологии активной безопасности.

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С 2018 года переход на электробусы позволил сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 190 тысяч тонн, а объем загрязняющих веществ уменьшился на 930 тонн. Каждый электробус снижает выбросы CO₂ на 60 тонн в год.

Закупки электробусов в Москве осуществляются по контрактам жизненного цикла, которые обязывают производителей обеспечивать техническое обслуживание транспорта в течение 15 лет. В 2023 году город заключил контракты с ПАО «КамАЗ» и группой «ГАЗ» на поставку 1,2 тысячи машин с увеличенным на 35% запасом хода — до 80–90 километров.

Электробусы новых серий оснащены адаптивным освещением, меняющим цвет в зависимости от времени суток, и электрическими отопителями для поддержания комфортной температуры в салоне. В 2024 году начались поставки моделей с обновленным дизайном: у ЛиАЗ — черные боковые борта, у КамАЗа — измененные форма переднего капота, бампера, светотехника и задние габариты.

Развитие инфраструктуры электрозарядки также продолжается. В столице уже установлено более 360 ультрабыстрых зарядных станций, а в 2025 году их количество увеличится еще на 250 единиц.