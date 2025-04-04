В Москве определили самого быстрого заливщика моторного масла

«Роснефть» провела турнир по скоростной заливке моторного масла «Rosneft Magnum. Кубок профессионалов», сообщает пресс-служба компании.

© Газета.Ru

В турнире приняли участие более 150 сотрудников официальных станций технического обслуживания Москвы и Подмосковья, а также автожурналисты.

В рамках турнира участникам необходимо было быстро и без ошибок заменить моторное масло Rosneft Magnum в двигателе.

По итогам двух этапов в финал прошло 12 человек в категории «Профи». Также автожурналисты соревновались с автомеханиками в категории «Медиа».

В финале в категории «Медиа» один из участников залил масло за 2 минуты и 31 секунду, а в категории «Профи» — за 2 минуты и 3 секунды.

В судейской коллегии работали представители гоночной команды LADA Sport Rosneft, главные редакторы и авторитетные журналисты отраслевых СМИ.

Также все участники и болельщики получили памятные подарки за участие в тематической викторине.