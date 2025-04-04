АвтоВАЗ прокомментировал ситуацию по остановке заводов

В сети появилась информация, что АвтоВАЗ на фоне падения рынка и уменьшения продаж Lada в частности рассматривает вариант введения простоя на конвейере. На АвтоВАЗе прокомментировали ситуацию.

© Российская Газета

"В настоящее время у нас нет планов по дополнительным остановкам производства, а в мае, как и каждый год, компания уйдет в двухнедельный единый корпоративный отпуск, во время которого, вновь традиционно, будут проведены модернизация и текущее обслуживание сборочных линий и оборудования", - сообщил руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Он также отметил, что АвтоВАЗ сохраняет финансовую стабильность даже при значительных колебаниях спроса, все социальные обязательства перед коллективом выполняются, работа над новыми проектами не приостанавливалась.

На днях АвтоВАЗ отчитался о продажах в марте и в первом квартале 2025 года, а президент компании Максим Соколов объяснил причины текущего положения на рынке.