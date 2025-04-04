В РФ выпустили эвакуатор со сдвижной платформой на шасси Валдай 8

© За рулем

Компания «Современные транспортные технологии» и завод «Смартэко» представили новый эвакуатор на шасси бескапотного грузовика Валдай 8 со сдвижной платформой.

Этот эвакуатор, благодаря компактным размерам и высокой маневренности, хорошо подходит для работы в городских условиях с ограниченным пространством.

Автомобиль оснащен платформой подъемно-сдвижного типа, гидравлической лебедкой и предназначен для эвакуации автомобилей массой до 2,7 тонны. Сдвижная конструкция позволяет безопасно загружать автомобили с низким дорожным просветом, минимизируя риск повреждений. Погрузочная длина платформы составляет 5630 мм, а ширина – 2300 мм.

Платформа имеет перфорированный настил из рифленой стали, который предотвращает накопление грязи и обеспечивает надежную фиксацию транспорта. Для удобства работыв темное время суток предусмотрены 2 фары допосвещения и защищенный пульт управления. Тяговое усилие лебедки составляет 4 тонны.

Эвакуатор построен на длиннобазном шасси Валдай 8 с межосевым расстоянием 4000 мм и общей длиной 8000 мм, что обеспечивает маневренность с углом поворота колес до 45 градусов. Шасси комплектуется дизельным двигателем мощностью 149 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой коробкой передач для экономии топлива.

Кроме того, Валдай 8 обладает энергоемкой подвеской, а пневматическая тормозная система с дисковыми тормозами и базовыми системами ABS и ASR гарантирует надежность и эффективность работы в любых условиях.

Продажи среднетоннажного грузовика Валдай 8 стартовали в сентябре 2023 года. У грузовика есть стандартная и удлиненная колесная база, а также шесть вариантов фургонов с максимальным объемом до 29 кубометров. Кузовные надстройки также могут быть разнообразными — европлатформы, цистерны, манипуляторы и другие.