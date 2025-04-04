Дорожные разборки могут довести водителей до тюрьмы

В Госдуме выступили за значительное усиление ответственности за агрессию на дороге. По мнению депутата Ярослава Нилова, нередко выяснение отношений не ограничивается опасным вождением и переходит к драке.

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«Повсеместно агрессия автолюбителей не ограничивается нарушением правил дорожного движения, а переходит в конкретные "разборки". Зачастую выяснение отношений идёт врукопашную, а то и с применением оружия. Причём происходит это на проезжей части, парковках, возле домов - то есть там, где это создаёт дополнительную угрозу для других участников дорожного движения», — пояснил политик.

Чтобы сократить количество подобных случаев, депутат предложил ужесточить ответственность за такое поведение наступала не только по уголовной статье 213 УК РФ (хулиганство), но и считалась отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

«Это позволит значительно усилить ответственность для тех, кто провоцирует дорожные разборки, нанося урон жизни и здоровью других водителей, пассажиров и пешеходов», — подчеркнул Нилов.

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