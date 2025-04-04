Stellantis сократит тысячу сотрудников в США

Компания Stellantis объявила о временном увольнении почти 1000 своих работников в Америке. Это происходит на фоне приостановки производства на некоторых заводах в Канаде и Мексике в ответ на тарифы, введённые администрацией президента Трампа.

© Российская Газета

Сокращения затронут сотрудников пяти сборочных предприятий в Мичигане и Индиане, сообщает Automotive News.

В минувший четверг, сразу через несколько часов после того, как вступили в силу новые пошлины на импортные автомобили, главный операционный директор Stellantis в Северной Америке Антонио Филоса разослал сотрудникам письма о сокращении производства.

В них указывается, что фирма закрывает сроком на две недели свои предприятия в Виндзоре, где собирают минивэны Chrysler Pacifica и Voyager, а также электромобиль Dodge Charger Daytona. Кроме того, с 7 апреля до конца месяца приостанавливает работу сборочный цех в Толуке.

Филоса подчеркнул, что Stellantis потребуется коллективная стойкость и дисциплина, чтобы пережить это непростое время. Он заверил, что компания быстро адаптируется к изменениям в политике и защитит себя, сохранив при этом конкурентное преимущество.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, предполагает, что тарифы, которые являются частью большой торговой войны, приведут к сбоям в логистических поставках и повысят стоимость большинства моделей автомобилей на несколько тысяч долларов.

Ранее "РГ" писала о том, что Volkswagen приостановил поставки своих авто в США из-за новых тарифов.