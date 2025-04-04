Zenvo представляет серийный двигатель V12 рекордной мощности

Новый двигатель получил название Mjølner, в честь молота скандинавского бога Тора. Mjølner представляет собой V-образный 12-цилиндровый двигатель объемом 6,6 литра, оснащенный четырьмя турбокомпрессорами. Заявленная максимальная мощность составляет 1850 лошадиных сил, а максимальные обороты достигают 9800 об/мин.

© runews24.ru

Разработка и производство двигателя Mjølner велось в сотрудничестве с компанией Mahle, специализирующейся на разработке и производстве компонентов двигателей внутреннего сгорания. Подчеркивается, что сборка каждого экземпляра двигателя осуществляется вручную, что обеспечивает высокий уровень контроля качества и точности сборки.

Zenvo Aurora позиционируется компанией как флагманская модель, которая должна продемонстрировать передовые технологии и инженерные решения, разработанные Zenvo Automotive. Ожидается, что характеристики двигателя Mjølner позволят Aurora претендовать на звание одного из самых быстрых и мощных трековых автомобилей в мире.

Даты начала серийного производства Zenvo Aurora и точные технические характеристики автомобиля, включая динамические показатели, пока не объявлены.

Тем временем автоэксперт Денисов рассказал, какую угрозу представляет угарный газ автомобиля, а немецкий производитель Volkswagen приостановил поставки авто в США.