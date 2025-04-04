Перехватывающая парковка у станции метро «Войковская» закроется

Перехватывающая парковка у станции метро «Войковская» временно закрывается на переобустройство. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Автомобилисты смогут оставить свои автомобили на ближайших стоянках. Речь идет в том числе о парковке №9186 у МЦК Балтийская, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Штрафы за парковку на тротуарах могут увеличить в России в три раза уже в текущем году. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

27 марта стало известно, что штраф за превышение лимита времени парковки на привокзальной площади Шереметьева вырастет с трех до четырех тысяч рублей с 1 апреля. При этом штраф за восстановление парковочного билета после утери будет также четыре тысячи рублей.

Юрист Единого центра защиты Кирилл Резник заявил, что при получении штрафа за парковку у автомобилиста есть десять дней, чтобы оспорить это решение. При этом срок отсчитывается с момента получения копии постановления.