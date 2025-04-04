Стали известны самые популярные китайские кросс-купе у россиян

Директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров перечислил машины с кузовом типа кросс-купе, которые пользуются наибольшей популярностью на российском рынке.

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Список открывает один из самых популярных китайских кросс-купе — Exeed RX. Полноприводная модель с двухлитровым двигателем конкурирует на российском рынке с Haval F7x и европейскими аналогами, сообщает «Газета.Ru».

Changan Uni-T с турбированным мотором и роботизированной коробкой передач в комплектации Premium пользуется повышенным спросом у россиян. Кожаный салон, панорамная крыша и системы активной безопасности вместе с эффектным дизайном, по словам Петрова, подкупают российских клиентов бренда.

Кросс-купе Geely Tugella часто называют китайским вариантом BMW X6. Около полугода модель продается в России под брендом Knewstar, созданным специально для экспорта. По словам эксперта, сочетания двухлитрового турбомотора, автоматической коробки передач, полного привода и довольно невысокой цены делают этот автомобиль привлекательным для российских автолюбителей.