Средняя стоимость нового автомобиля в России стоит практически на месте

Средняя стоимость нового автомобиля осталась на уровне февральских значений, что фиксируют данные первого квартала текущего года. Для машины китайской марки мартовская цена составила 3,74 миллиона рублей, что на 9% больше показателя годичной давности, для отечественной – 1,59 миллиона рублей, что на 13% больше значения марта 2024 года.

Средняя стоимость марок, не представленных официально на российском рынке, в марте составила 9,12 миллиона рублей, что говорит о росте больше, чем на миллион.

«С начала года мы наблюдаем устойчивый объём предложения в сегменте новых автомобилей и предпосылок к значимому изменению ситуации не просматривается. Анализ объявлений от официальных дилеров по итогам первого квартала показал, что рынок вновь развернулся в сторону покупателя. Сейчас продавцы стали чаще предлагать специальные условия, которые делают покупку более выгодной», — говорит руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру Бизнес» Сергей Игнатов.

Рост средней стоимости нового автомобиля зафиксирован только в двух областях. В Ульяновской области увеличение составило 4,3% — до 2,5 миллиона рублей, в Краснодарском крае — до 3,41 миллиона рублей, что на 1,4% больше показателя февраля. Лидерами по снижению средней стоимости стали Башкирия (на 16%; до 2,2 миллиона рублей), Оренбургская область (на 11%; до 2,5 миллиона) и Нижегородская область (на 9%; до 3,16 миллиона).

В Москве средняя стоимость новой машины остаётся самой высокой по стране — 5,16 миллиона рублей, что на 3% меньше, чем в феврале текущего года. В Санкт-Петербурге цена также снизилась, но только на 1% — до 3,37 миллиона рублей.

По итогам марта модельный рейтинг машин, чья средняя стоимость снизилась относительно февраля, выглядит так: кроссовер Hongqi HS5 (на 9,3%; 3,62 миллиона рублей), седан Hongqi H5 (на 5,4%; 4,64 миллиона), минивэн Voyah Dream (на 3,4%; 9,2 миллиона), Chery Tiggo 4 Pro (на 2,7%; 2,08 миллиона) и Exeed VX (на 2,6%; 6,3 миллиона).

В число наиболее подорожавших моделей вошли кроссоверы Livan X6 Pro (2,72 миллиона рублей) и GAC GS3 (1,79 миллиона), седан FAW Bestune B70 (3,18 миллиона).