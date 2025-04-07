КамАЗ возможно прекратит выпуск новых грузовиков в этом году

В интервью корпоративному изданию «Вести КамАЗа» топ-менеджер заявил, что на российском рынке избыток машин. К началу года на стоках у дилеров «зависли» 40 тысяч грузовиков из Китая, ещё около 20 тысяч автомобилей вернули лизингополучатели. Прогноз авторынка на год — 60-65 тысяч единиц, значит КамАЗу можно «вообще ничего не производить — все эти машины уже есть».

© Motor.ru

Сергей Когогин подчеркнул, что только в конце марта дилеры стали продавать больше машин, чем получают от КамАЗа, то есть на протяжении почти трёх месяцев затоваривание продолжалось. На каких условиях дилерам удалось переломить тенденцию и начать привлекать клиентов гендиректор автогиганта умолчал. Зато Сергей Когогин раскрыл необычную особенность авторынка грузовиков: по его словам, после года простоя на складе машину может быть дешевле разобрать на запчасти, и такое «уже сейчас происходит».

Новых методов продаж и сбытовых каналов у КамАЗа в общем-то нет, считает топ-менеджер. Сейчас ритмичные закупки обеспечивают сырьевые гиганты вроде «Газпрома» и «Роснефти», а также государство — остаётся напряжённый гособоронзаказ. Также стабилен спрос на спецтехнику: коммунальные машины изнашиваются и требуют замены. Регулярно обновляет парк Москва: в 2025 году столица законтрактовала почти 1000 единиц коммунальной техники, а также 400 электробусов.

Состояние рынка грузовиков в 2025 году гендиректор КамАЗа называет «равновесным». Продажи в 2023 и 2024 году (135 и 111 тысяч штук соответственно) являлись «аномалией, избытком для нашей экономики». В целом рынок коммерческого транспорта цикличен: за ростом идёт снижение, а затем снова рост, объяснил Сергей Когогин. Тем не менее КамАЗ нацелен вернуть долю в 50% российского авторынка грузовиков. Сейчас автогигант занимает 31% сегмента (февраль 2025 года).