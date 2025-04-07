BMW показала особую «тройку» в честь полувекового юбилея

Баварская марка поделилась снимками седана, дебют которого приурочили к 50-летию массовой модели. Первым рынком для такой BMW 3-Series станет КНР, поэтому покупатели смогут выбирать между стандартной и удлинённой колёсной базой, бензиновым или электрическим двигателем. Отличия от обычных «троек» сводятся к декору и оригинальным 19-дюймовым дискам с пятью фактурными спицами.

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Приметы юбилейной версии — логотипы 50 Jahre на центральных стойках, тиснения цифры «3» на передних подголовниках, красная метка на руле на 12 часах, а также табличка около селектора выбора ездовых режимов. Также расширено оснащение: впервые в Китае седаны 3-Series доступы с комбинацией алькантары и синтетической кожи, впервые доступны матовые цвета — серый и чёрный.

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Тиражи солидные: BMW 330i 50 Years Edition доступна в количестве 1000 штук, её удлинённая версия 330Li 50 Years Edition — в количестве 1400 штук, а юбилейный электромобиль i3 eDrive40L найдёт 100 покупателей. Технических доработок нет: все машины заднеприводные, бензиновая версия развивает 245 л.с. и 400 Нм, электрическая — 340 л.с. и 430 Нм.

Вероятно, по ходу года юбилейные BMW 3-Series предложат на других рынках, то есть можно ожидать дизельных спецверсий и даже универсалов. Восьмое поколение «тройки» может дебютировать в следующем году. А пока бестселлером остаётся серия G20: её тираж превысил отметку 850 тысяч штук.