В Болгарии продают редчайший УАЗ «Буханка» первой волны

В соцсетях появились фотографии микроавтобуса серии «450», которые сделаны в Болгарии! Продавец готов расстаться с коллекционной моделью УАЗа: ранней «Буханкой» в санитарной модификации. Автомобиль выпущен в 1960 году, аккуратно отреставрирован и готов к смене владельца. Цена солидная: за экспонат хотят 42 тысячи евро или 3,89 миллиона рублей!

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УАЗ-450 дебютировал в 1955 году, и до середины 1960-х выпускались машины первого поколения на узлах и агрегатах ГАЗ-69. Таких «Буханок» до наших дней практически не сохранилось: основную массу зарегистрированных машин составляют преемники УАЗ-452 с совсем другой начинкой. В Болгарии бережно восстановили ранний микроавтобус с салоном для перевозки раненых.

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Как можно заметить, кузов совсем другой: справа нет боковой двери, слева иначе располагается топливная горловина, отличается светотехника, логотипы, а также органы управления в салоне. Речь идёт о машине 1960 года выпуска, поэтому передние боковые двери классического типа, хотя на однообъёмниках до 1958 года петли позади створки, а двери открывались против хода движения. Под капотом двигатель УАЗ-450 (2,4 литра, 62 л.с., 149 Нм) в связке с 3-ступенчатой «механикой».

Найдёт ли советская «Буханка» ценителей в Европе за 42 тысячи евро — открытый вопрос. В России познакомиться с ранним однообъёмником проще всего в музее Ульяновского автозавода.