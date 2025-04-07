В Москве появился уникальный спидстер Mercedes за три миллиона евро

В соцсетях появились фотографии ещё одного экземпляра Mercedes-Benz SLR McLaren серии Stirling Moss. Такие спидстеры выпускали только в 2009 году; за полгода сделали 75 штук. Тогда цены начинались с 1,2 миллиона евро, покупателями могли стать обладатели «обычных» купе и родстеров SLR. С тех пор на открытых аукционах состоялось всего четыре сделки.

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Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss назван в честь знаменитого британского гонщика Стирлинга Мосса. Специфический тип кузова, ограниченный тираж и необходимость пользоваться шлемом или специальными очками для вождения означают, что у большинства суперкаров мизерный пробег. По данным аукционного дома Hagerty, за 15 лет сменило владельцев всего четыре машины.

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В России уже есть один Stirling Moss в коллекции, а сейчас в Москву ввезена ещё одна машина. Технически SLR McLaren Stirling Moss повторяет SLR 722 Edition, но спидстер легче на 200 килограммов за счёт композитного кузова и развивает 660 лошадиных сил вместо 650. Под капотом 5,4-литровый компрессорный V8, тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатый автомат.

С 2022 года в Россию ввезли целую плеяду коллекционных автомобилей. Только за последние четыре месяца в нашей стране появились малотиражные «Брабусы» в виде багги и шестиколёсного «Гелика», ретросуперкар Lamborghini, спидстер KTM и пара McLaren общей стоимостью по меньшей мере четыре миллиона долларов.