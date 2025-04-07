Тяжелые тягачи JAC скоро начнут собирать в России

Замглавы «Джак Автомобиль» Павел Ячников в беседе с «Коммерсантъ» заявил, что в IV квартале в нашей стране начнут выпускать грузовые машины под брендом JAC. Речь идёт о совместной сборке с неназванным партнёром: китайская марка привезёт собственные производственные линии, но разместит их на действующем автомобильном заводе. В планах JAC локализация с максимальной компенсацией утильсбора.

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На первом этапе JAC локализует в России среднетоннажные грузовики N90 и N120 (полной массой 9 и 12 тонн соответственно), причём у нас пропишутся обновлённые версии. Во II-III квартале 2026 года на том же заводе начнут собирать тяжёлые грузовики N200 (полная масса 20 тонн) и магистральный тягач К7. В перспективе могут добавиться ещё две модели.

На первых порах локализация производства должна минимизировать влияние повышения утильсбора на стоимость. Начнёт JAC с крупноузловой «отвёрточной» сборки, постепенно количество деталей, выпущенных в России, начнёт расти. В 2025 году в России собираются выпустить 400-600 грузовиков JAC, в 2026 году — до четырёх тысяч, в последующие годы — примерно 6,5 тысячи.

По данным телеграм-канала «Грузовики и вообще», индустриальным партнёром JAC станет КамАЗ, а собирать китайские грузовики будут на одной линии с «родственными» моделями «Компас». Также JAC сотрудничает с «Москвичом» и Sollers, причём в Ульяновске под маркой Sollers уже выпускают другие среднетоннажные грузовики — исходные Tri-Ring.