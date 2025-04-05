Jaguar Land Rover приостанавливает поставки автомобилей в США. Концерн хочет оценить последствия ущерба от пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Times.

Газета сообщает, что один из крупнейших автопроизводителей остановит поставки в Америку в понедельник. В течение месяца компания хочет «поработать над смягчением 25-процентного тарифа, который ввел президент США».

«Это лишь одна из мер, которые готовит индийский автопроизводитель, в котором работает 38 000 человек», — отмечает Times.

Производитель также рассмотрит повышение цен для американских потребителей и наращивание продаж в других регионах. Кроме того, планируется сокращение расходов на маркетинг и рекламу.

В Jaguar Land Rover сказали, что не пока не будут сокращать штат.

Эксперты говорят, что у JLR уже есть двухмесячный запас автомобилей в США, на которые не распространяются новые тарифы.

Jaguar Land Rover сейчас принадлежит индийскому концерну Tata Motors. Ежегодно компания продает 400 тысяч машин. Почти 25% идет на экспорт в США. американский рынок приносит наибольший доход.

Президент США Дональд Трамп издал указ о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт автомобилей.