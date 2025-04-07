Названа цена «превращения» «ГАЗели Next» в новую «ГАЗель NN»

«Луидор» готов «омолодить» популярные фургоны, автобусы и шасси Горьковского автозавода. Дорестайлинговые, но выпускающиеся до сих пор, «ГАЗели NEXT» можно абсолютно легально превратить в «ГАЗель NN». За 300 тысяч рублей специалисты готовы поменять фары, бамперы, решётку радиатора, капот и передние крылья. Ещё предусмотрена установка более современных дверных карт и руля.

© Motor.ru

Возвращают ли клиенту «старые» детали оперения и светотехнику или цена указана с взаимозачётом компонентов — открытый вопрос. Однако дилер использует оригинальные запчасти, поэтому теоретически переделка возможна с сохранением гарантии. При перерегистрации проблем не возникнет: «Луидор» утверждает, что данный вид работ не является изменением конструкции автомобиля.

© «Луидор Газ»

© «Луидор Газ»

© «Луидор Газ»

© «Луидор Газ»

Как можно заметить по демонстрационному бортовому грузовичку, никаких признаков незаводского тюнинга нет: все элементы подходят идеально, а зазоры в допуске. Похоже, «Луидор» обновил новую «ГАЗель-NEXT». Услуга может быть востребована, ведь в конфигураторе «Группы ГАЗ» бортовой вариант «Фермер» A22R32 бывает только со старой внешностью, а гамма «Газелей NN» ограничена.

В ближайшее время стартуют продажи полноприводных «Газелей NN». Пока трансмиссия 4х4 доступна только для «Соболя NN», но с прошлой осени выпускаются прототипы фургонов и комби с удлинённой колёсной базой, одно- или двускатной ошиновкой на задней оси.