Новый российский автобус СимАЗ с импортной начинкой готов к серии

Агентство ТАСС выяснило: новый автобус встанет на конвейер в сентябре, и до конца года в Ульяновске планируют собрать не менее 100 машин. Название новинки СимАЗа пока не раскрыто, но безымянный автобус показывали на выставках, и «Мотору» стали известны все характеристики. На подходе версии с двигателями Weichai на сжиженном и компримированном природном газе.

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Длина/ширина/высота нового автобуса СимАЗ равны соответственно 9483/2550/3400 миллиметрам, полная масса — 14 180 килограммов. Китайский 5,0-литровый двигатель Weichai (200 л.с., 670 Нм) установлен сзади, тяга передаётся на мост Dongfeng через 6-ступенчатый автомат неизвестного производителя. На ранних прототипах была американская трансмиссия Allison, в серию наверняка пойдёт вариант с китайским агрегатом FastGear.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

Автобус на сжиженном природном газе рассчитан на 67 пассажиров (24 сидячих места + одно инвалидное), вариант на компримированном природном газе вместительнее: 72 пассажира (29 сидячих мест + одно инвалидное). Обе двери низкопольные, есть пневмоподвеска на обеих осях. Запас хода составляет от 440 до 580 километров в зависимости от типа питания. Пока СимАЗ продолжает тесты автобуса, а контрактов с муниципалитетами ещё нет.

Новинке СимАЗ придётся конкурировать в среднем классе с автобусом КамАЗ-4290. Есть у СимАЗа и совместный проект с КамАЗом: стороны выпускают более компактные автобусы Vega, технически близкие к грузовичкам «Компас».