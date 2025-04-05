Новый Geely Atlas полностью рассекречен: другая внешность и салон

Пресс-служба китайского офиса марки поделилась официальными снимками Boyue L. В странах СНГ модель известна, как Geely Atlas. Новинка позиционируется, как четвёртое поколение, и основания для такого подхода есть: поменялись не только экстерьер и интерьер, но и колёсная база, и длина свесов! Однако моторная гамма прежняя: анонсированы турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 литра.

© Motor.ru

Расстояние между осями увеличилось на восемь миллиметров (до 2785 мм), длина выросла на 60 миллиметров (до 4730 мм), прибавка по ширине и высоте — 10 и 5 миллиметров соответственно. Спереди «четвёртый» Geely Atlas выделяется решёткой радиатора с вертикальными прутьями и консервативными фарами в один ярус. Сзади другая начинка фонарей, а номер теперь на бампере, а не крышке багажника.

© Geely

© Geely

В салоне от предшественника достались только руль и кресла. Остальное новое: дверные карты, передняя панель, мультимедиасистема, панель приборов — доработки масштабные. Тачскрин стал широкоформатным с горизонтальной ориентацией, воздуховоды больше не потайные, кнопка запуска двигателя перебралась на центральный тоннель, стали более традиционными подлокотники.

© Geely

© Geely

О технике официальной информации нет, но из сертификационных документов ясно: базовый 1,5-литровый агрегат разовьёт 181 лошадиную силу, а топовый 2,0-литровый — 218 лошадиных сил. Вероятно, начинка не поменяется, то есть оба турбомотора будут сочетаться с 7-ступенчатым «роботом». У российского Geely Atlas своя техника и бывает полный привод.

Китайская презентация Geely Atlas состоится 9 апреля. Тогда же ожидаются комплектации и цены, хотя уже понятно, что изюминкой станет аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками. С момента дебюта прошлого поколения прошло всего 2,5 года, поэтому две итерации могут продаваться параллельно.