Новый седан-преемник Kia Rio: «живые» фото базовой версии

В соцсетях удалось найти изображения самой дешевой комплектации K3 — «бюджетника», который в Мексике пришёл на смену Kia Rio. Продажи за океаном начались почти два года назад, но в фокусе внимания были богатые версии GT-Line со спортпакетом. Базовые «тройки» у дилеров тоже засветились, но в конфигураторе корейской марки салон такого «упрощённого» автомобиля показывать не спешат.

© Motor.ru

Kia K3 заметно крупнее Rio: разница с российским седаном аж 125 миллиметров! Кузов купеобразный, но это стилизация: на самом деле «тройка» осталась четырёхдверной. Приметы начальной версии L — колёса размерности 185/65 R15 со стальными дисками и колпаками, поворотники в передних крыльях, полное отсутствие светодиодов и хрома. «Металлики» в базовой версии тоже не идут.

© @eduardogonzalezautos

© @eduardogonzalezautos

© @eduardogonzalezautos

В салоне об упрощениях нетрудно забыть: заглушки заметны только около селектора автомата! «Механику» в Мексике не жалуют, поэтому версия с безнаддувным мотором 1.4 (98 л.с.) и «ручкой» за 14,5 тысячи долларов скорее рекламная. Однако по оснащению седан с 6-ступенчатым автоматом и атмосферным 1.6 (121 л.с.) точно такой же, хоть и стоит 16 тысяч долларов в эквиваленте.

© @eduardogonzalezautos

Салон тканевый, классический стояночный тормоз, запуск двигателя ключом, упрощенная графика виртуальной «приборки» и медиасистема с 8-дюймовым тачскрином и огромными рамками. Придётся согласиться на обычный кондиционер, четыре динамика аудиосистемы и единственный подогрев — у наружных зеркал. Зато штатно есть шесть подушек безопасности, системы ABS и ESP.

По слухам, и Kia, и Hyundai готовятся к возвращению в Россию, а значит исключать появление новых поколений Rio/Solaris в нашей стране нельзя. Впрочем, без локального производства на территории ЕАЭС предложить конкурентные цены на бюджетные автомобили едва ли удастся. Власти Казахстана собираются помочь корейским маркам, так что слово останется за политиками.