В Москве загорелся жилой дом

В Москве на улице Лесная произошел пожар в жилом доме, движение автомобилей временно перекрыто. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

© Lenta.ru

Уточняется, что движение перекрыто по 2-му Лесному переулку в сторону Бутырского Вала. На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.

5 апреля стало известно о возможном пожаре в Российской государственной библиотеке в центре Москвы. Сообщалось, что внешних признаков возгорания нет, при этом в оперативные службы поступала информация о тлении на крыше.