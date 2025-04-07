Дилеры открыли прием заявок на Aurus 2025 года выпуска

Официальные дилеры премиальной марки готовы оформить заказ на новые Senat и Komendant. На классифайдах седан Aurus стоит от 50 685 000 рублей, кроссовер потянет на 51 490 000 рублей. Указано, что в обоих случаях речь идёт о машинах 2025 года выпуска. С прошлого года цены немного выросли: Senat подорожал примерно на 3,2 миллиона рублей, Komendant — на 1,1 миллиона рублей.

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Впрочем, сами объявления дилеров на классифайдах неизменны с 2022 года: не меняются даже картинки. Пометку о 2025 годе выпуска и категорию «на заказ» не стоит воспринимать буквально: тиражи Aurus ограничены, и приобрести люксовые седаны и кроссоверы удастся не всем. Например, в прошлом году на учёт встал 121 автомобиль этой марки, причём статистика включает закупки Федеральной службы охраны и Управления делами президента РФ.

Бронированные седаны Aurus Senat не подорожали: как и в прошлом году, за вариант с баллистической защитой по классу VR10 нужно выложить 92 миллиона рублей. Пуленепробиваемые кроссоверы Komendant в свободной продаже пока отсутствуют, хотя с момента дебюта прошло почти полтора года. Минивэны Arsenal частным клиентам не отгружали вовсе: все выпущенные машины на балансе спецслужб.

Ближайшей новинкой Aurus должен стать обновлённый кабриолет. Рестайлинговый вариант дебютирует 9 мая 2025 года: в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Точное число выпущенных кабриолетов неизвестно, но такие машины по спецзаказам собирали для избранных клиентов.