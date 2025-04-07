Volkswagen сделал для кроссоверов с ДВС пожизненную гарантию

Компания Volkswagen, пытаясь выделиться на фоне конкурентов, решила предоставить на некоторые модели пожизненную гарантию - ни срок эксплуатации, ни пробег на гарантию не влияют.

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Предложение распространяется на автомобили Volkswagen Tharu, Tiguan L Pro и Teramont Pro с ДВС, которые выпускаются в Китае совместным предприятием SAIC-Volkswagen. Нюансы щедрого предложения заключаются в том, что пожизненная гарантия распространяется только на первого владельца, и в случае перепродажи авто она "слетает", и купить новый автомобиль нужно до 30 апреля 2025 года.

Тот, кто успеет, получает страховку на случай выхода из строя двигателя, коробки передач, подвески, рулевого управления и так далее. Разумеется, гарантия работает только при условии обслуживания у официального дилера.

Ранее "РГ" рассказывала, что бывший завод Volkswagen в РФ начала распродажу складских запасов моторов 1.4 TSI и автоматических коробок передач.