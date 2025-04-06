Стало известно, автомобили каких производителей предпочитают россияне

В сегменте автомобилей с пробегом наибольшей популярностью у россиян пользуются японские и немецкие машины. В топ-5 также вошли китайские, южнокорейские и отечественные бренды, пишет «Прайм» со ссылкой на данные сервиса «Авито Авто».

Автоэксперты уточнили, что интересы участников опроса разделились следующим образом: 23,3% выбирают японские машины, 21,2% — немецкие, 19,8% — из Южной Кореи, 9,4% — китайские, 6,6 — российские.

В перечень самых популярных автомобилей попали Toyota Camry, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4 (Япония), Volkswagen Tiguan и Polo, BMW 5 серии (ФРГ), Kia Rio и Sportage, Hyundai Solaris (Южная Корея).

В списке пользующихся спросом «китайцев» оказались Geely Atlas, HAVAL F7 и Geely Coolray.

Аналитики уточнили, что «китайцы» постепенно расширяют свое присутствие на вторичном рынке. Они добавили, что среди их преимуществ — оптимальное соотношение возраста, цены и комплектаций по сравнению с моделями из других стран.