Создан мотоцикл, работающий на ветре и солнце

Китайская компания YongLE Risheng представила необычный мотоцикл CG, который работает на энергии ветра и солнца. Этот электрический байк, хоть и выглядит как шутка, вполне реален и даже доступен для покупки.

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Производитель, специализирующийся на транспорте с возобновляемыми источниками энергии, утверждает, что их новинка — это шаг в будущее экологичных двухколесников.

YongLE Risheng CG построен на базе классической Honda CG125, но вместо бензинового двигателя здесь установлен электромотор мощностью 1500 Вт и батарея на 30 А·ч. Главная фишка — крыша с солнечными панелями на 250 Вт и ветряная турбина спереди. Они заряжают аккумулятор прямо на ходу. По данным компании, мотоцикл разгоняется до 59 км/ч, а запас хода достигает 80−120 км. Если полагаться только на солнце и ветер, можно проехать около 50 км. Зарядка от розетки занимает 6−8 часов.

Дизайн, конечно, не для эстетов, но практичность впечатляет.