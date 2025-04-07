Volkswagen Golf GTI станет мощнее с обновленным турбомотором

Инсайдеры сообщили, что китайская версия пятидверки перейдёт на 2,0-литровый двигатель EA888 пятого поколения. Отдача увеличится почти на четверть: с текущих 220 лошадиных сил и 350 Нм до 272 лошадиных сил и 400 Нм. Однако ждать такой Volkswagen Golf GTI придётся до второй половины 2028 года, и это означает, что жизненный цикл хот-хэтча не прервётся в этом десятилетии.

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Volkswagen Golf девятого поколения должен перейти на электротягу в 2029 году, но похоже электрификация ожидается не на всех рынках. В Китае ещё долго могут быть востребованы бензиновые модели, поэтому немецкая марка вложилась в модернизацию мотора EA888. Обновлённый агрегат дебютировал на Volkswagen Teramont второго поколения.

По китайским меркам прогресс в энерговооружённости очевиден, но «глобальный» Golf GTI уже сейчас выдаёт 265 лошадиных сил и 370 Нм. А линейка Clubsport и вовсе форсирована до 300 лошадиных сил и 400 Нм. Однако помимо мощности нужно учитывать соответствие эконормам: китайский EA888 с запасом укладывается в стандарт China VII, а значит может появиться и в Европе.

Ручной коробки передач у Golf GTI больше нет, и её возвращения можно не ждать: Volkswagen не в том положении, чтобы сохранить «механику» для энтузиастов. Кризис вынуждает автогигант искать новые возможности для зарабатывания денег: гендиректор компании Оливер Блюме не исключил даже возвращения к производству военной техники.