У внедорожника BYD Yangwang U8 появится удлиненная версия

В Китае запечатлели прототип «восьмёрки» с индексом L. По предварительным данным, расстояние между осями увеличат минимум на 15 сантиметров; ещё станет больше задний свес. Всё это позволит предложить BYD Yangwang U8 с трёхрядным салоном. Изменений по технике не ожидается: внедорожник останется заряжаемым гибридом с турбомотором 2.0 и четырьмя электродвигателями.

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BYD Yangwang U8 продаётся в Китае с сентября 2023 года, и за это время изменилась только электронная начинка внедорожника. Для конкуренции с Mercedes-Benz GLS и BMW X7 третий ряд необходим, благо увеличить габариты на рамном последовательном гибриде технически несложно. Вероятно, удлинённый вариант окажется дороже исходника за 1,1 миллиона юаней (151 тысяча долларов).

По предварительным данным, новинка получит увеличенные задние двери, расширенные арки и другие крылья. Колёсная база составит по меньшей мере 3,2 метра (+0,15 метра), а общая длина может превысить отметку 5,5 метра (+0,18 метра). Также от Yangwang U8L ожидают сидений повышенной комфортности сзади, улучшенной шумоизоляции и аудиосистемы с 22 динамиками. Все подробности появятся на апрельском автосалоне в Шанхае.

Седан Yangwang U7 появился в автосалонах в конце марта и удивил другим бензиновым двигателем: вместо рядной «турбочетвёрки» 2.0 компания BYD разработала оппозитную! По китайским меркам конструкция мотора уникальная, да и в мире такая схема используется разве что Subaru и Porsche.