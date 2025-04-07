Nissan перенесет часть производства в США

Автопроизводитель Nissan Motor рассматривает возможность переноса производства части автомобилей из Японии в США, чтобы смягчить негативное влияние повышения торговых тарифов, введённых Трампом.

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В настоящее время Nissan планирует сократить производство на своём заводе в Японии (в Фукуоке) и перенести производство модели Rogue в США. Nissan также отказывается принимать новые заказы из США на некоторые модели Infiniti, производимые в Мексике.

Автопроизводитель намерен сохранить две смены производства модели Rogue на своём заводе в Теннесси. Около 16% проданных в США автомобилей Nissan в прошлом году было экспортировано из Японии. По информавции Reuters, следует отметить, что перенос производства может повлиять на местных поставщиков.