Запуск Redmi Turbo 4 Pro отложен из-за смертельного ДТП с Xiaomi SU7

Запуск нового смартфона Redmi Turbo 4 Pro, запланированный на 17 апреля в Китае, отложен. По сообщениям источников, причиной переноса даты релиза стал трагический инцидент с электромобилем Xiaomi SU7, произошедший 29 марта в городе Тунлин, провинции Аньхой. ДТП, унесшее жизни трех молодых женщин, вызвало широкий общественный резонанс и пристальное внимание СМИ. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Согласно имеющимся данным, электромобиль Xiaomi SU7 двигался в режиме ассистированного вождения NOA со скоростью около 116 км/ч, когда, следуя по объездному пути из-за дорожных работ, наехал на бордюр и водоналивной барьер. После удара автомобиль загорелся. Компания Xiaomi заявила о полном сотрудничестве со следствием, однако доступ к поврежденному автомобилю до сих пор не получен. Причины возгорания и возможность открытия дверей после аварии остаются предметом тщательного расследования.

Источники в индустрии связывают отсрочку запуска Redmi Turbo 4 Pro с необходимостью соблюдения траура и избежания негативного медийного контекста вокруг бренда Xiaomi после трагического инцидента. Запуск нового смартфона в столь чувствительное время мог быть воспринят общественностью неоднозначно.

Напомним, что Redmi Turbo 4 Pro ожидается как мощный смартфон среднего класса. По предварительным данным, аппарат получит 6,83-дюймовый OLED LTPS-дисплей с разрешением 1.5k, процессор Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятор емкостью 7550 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт, а также двойную камеру 50 Мп + 8 Мп. Среди особенностей упоминаются металлическая средняя рамка корпуса, короткофокусный оптический сканер отпечатков пальцев в экране и защита от пыли и влаги по стандартам IP68/69.

Новая дата запуска Redmi Turbo 4 Pro на данный момент не объявлена.